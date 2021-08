ONU. Talibã "à caça" de antigos colaboradores da NATO e do governo afegão

No Afeganistão cresce o clima de medo e incerteza. As Nações Unidas alertam, num documento confidencial, que os talibã estão a ir porta-a-porta para encontrar quem colaborou com a NATO ou com o anterior governo afegão.

De acordo com o documento revelado pela BBC, os afegãos contactados têm sofrido ameaças pessoais e também aos seus familiares.

O aviso consta de um documento confidencial do Centro Norueguês de Análises Globais RHIPTO, que fornece informações à ONU.