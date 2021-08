Nova Zelândia alarga confinamento a todo o país até 24 de agosto

Veja também:

A Nova Zelândia alarga o confinamento a todo o país, até 24 de agosto, para travar um novo surto de Covid-19, detetado esta semana na cidade de Auckland, anunciou a primeira-ministra.

Na terça-feira, as autoridades já tinham decretado o confinamento durante sete dias em Auckland e na península de Coromandel, e por três dias no resto do país, depois de ter sido detetado um caso local naquela cidade, o primeiro em seis meses.

O surto com a variante Delta do novo coronavírus já acumula 31 casos, 11 dos quais diagnosticados nas últimas 24 horas, incluindo três na capital, Wellington.

O último surto comunitário no país registou-se em fevereiro.

Considerado um dos países com mais sucesso no combate à pandemia, a Nova Zelândia diagnosticou pouco mais de 2.900 casos e apenas 26 mortes provocadas pela doença.

Já as autoridades australianas prolongaram por um mês o confinamento em Sydney, a cidade mais populosa do país, com recolher obrigatório e uso de máscaras nas ruas, devido ao aumento de casos de covid-19.

Apesar do longo confinamento, decretado em 26 de junho, o novo surto com a variante Delta do vírus continua a espalhar-se.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.392.364 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.