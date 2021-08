Afeganistão. Bebé entregue a tropas norte-americanas já se reencontrou com o pai

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que a criança entregue a soldados norte-americanos, por cima de um muro de arame farpado, já se reencontrou com o seu pai.



Um vídeo partilhado nas redes sociais, esta quinta-feira, mostra um bebé a ser entregue a tropas dos Estados Unidos para ser retirado do país.

Segundo o jornal The Independente, as mães afegãs têm atirado e transportado bebés pelas filas de espera nas entradas do aeroporto de Cabul, onde tropas norte-americanas estão a fazer evacuação de milhares de civis.