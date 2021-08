Zona do Capitólio evacuada devido a suspeita de bomba

A polícia norte-americana está a investigar a eventual existência de um engenho explosivo numa carrinha perto do Capitólio, em Washington, e evacuou a área à volta do edifício, disseram dois agentes à agência noticiosa Associated Press.

O alerta foi acionado depois de um homem sentado numa carrinha, estacionada junto à Biblioteca do Congresso, ter afirmado que tinha uma bomba.

As forças de segurança estão a tentar confirmar se o suspeito tem algum detonador em seu poder. A carrinha não tem matrícula

A polícia do Capitólio, edifício onde funciona o parlamento dos Estados Unidos, disse inicialmente que os agentes estavam "a dar resposta a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso". Este edifício fica junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal.

Na mesma zona, a Cannon House, onde se localizam gabinetes da Câmara dos Representantes, também foi evacuada pela polícia.

Aqueles dois agentes, que não quiseram ser identificados por não estarem autorizados a falar, disseram que os investigadores estão a tentar determinar se o dispositivo podia ser acionado e se funcionava.

Em janeiro, um dia antes de milhares de manifestantes pró-Trump terem invadido o Capitólio, foi deixada uma bomba perto da sede nacional do Partido Democrata, não muito distante do Capitólio.

[notícia atualizada às 17h36]