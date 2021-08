Doze pessoas morreram no aeroporto de Cabul desde chegada dos talibãs à cidade

O talibã instou as pessoas ainda apinhadas às portas das instalações a irem para casa se não tivessem o direito legal de viajar e disse que os talibã "não querem fazer mal a ninguém" no aeroporto.

Um total de 12 pessoas foram mortas no aeroporto de Cabul e arredores desde domingo, de acordo com um funcionário talibã.

Têm sido relatadas cenas de caos enquanto milhares de afegãos tentam deixar o país.

O aeroporto de Cabul permanece sob controlo dos EUA, mas as estradas circundantes são vigiadas pelos talibã. Testemunhas têm relatado membros armados do grupo que impedem as pessoas, incluindo as que têm documentos, de entrar no recinto.