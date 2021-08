Afeganistão. Espanha recebe primeiros 30 afegãos acolhidos pela UE

Aterraram, nesta quinta-feira de madrugada, em Madrid, os primeiros 36 refugiados afegãos. Espanha é o primeiro país europeu a receber os que fogem da mudança política em curso na Afeganistão.

São cidadãos que pediram a proteção internacional e que agora serão enviados para outros países europeus, como Dinamarca, Alemanha, Polónia e Letónia.

O primeiro grupo, formado por cinco famílias afegãs, chegou num voo do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE). Espanha ofereceu-se para coordenar a operação e servirá como ponto de apoio ao SEAE, através do qual afegãos que colaboraram com a União Europeia chegarão ao país para serem transferidos ‘a posteriori’ para diversos países europeus.

Segundo o ministro espanhol da Inclusão, Segurança Social e Migração, José Luis Escrivá, juntamente com o grupo de 53 espanhóis e afegãos repatriados na última madrugada, estas outras famílias, que permanecerão por cerca de 72 horas até que as suas viagens para os países onde serão recebidas sejam processadas.