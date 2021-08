Talibãs matam manifestantes em Jalalabad

Segundo a Al Jazeera , várias centenas de pessoas agitaram bandeiras do Afeganistão na rua e chegaram a retirar a recém-hasteada bandeira dos talibãs, que tomaram o poder no país nos últimos dias .

Uma tarde de protestos em Jalalabad, na zona este do Afeganistão , terminou com um tiroteio que resultou em pelo menos três mortos e 12 feridos. Os tiros foram disparados enquanto uma multidão protestava a substituição da bandeira afegã pela bandeira talibã.

Jalalabad tem cerca de 50 mil habitantes e fica situada numa zona estratégica, junto à fronteira com o Paquistão. Foi a última cidade a cair para as mãos dos talibãs, antes da conquista de Cabul.

Jornalistas no local também noticiam agressões contra operadores de câmara e repórteres que estavam cobrir o protesto. Já as redes sociais encheram-se de vídeos da multidão a dispersar das praças de Jalalabad, depois do tiroteio começar.

Isto ocorre menos de 24 horas depois do porta-voz dos talibãs, numa conferência de imprensa histórica, ter prometido que não haveria mortes nem vingança contra dissidentes do novo regime .

Também há relatos de protestos semelhantes noutras cidades do país, com resultados iguais. Em Khost, mais protestos devido ao hasteamento da bandeira talibã resultaram, para já, em pelo menos um ferido.

Mas os protestos em Jalalabad são relevantes, tendo em conta o papel da cidade como berço importante de nacionalismo afegão: as principais celebrações do Dia da Independência do Afeganistão, que se celebra no dia 19 de agosto e marca a conquista da independência do país aos britânicos, são em Jalalabad.