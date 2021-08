Sismo no Haiti. Último balanço aponta para quase dois mil mortos e dez mil feridos

No Haiti, o mais recente balanço do sismo aproxima-se das duas mil vítimas mortais. 1.941 pessoas morreram e perto 10 mil ficaram feridas, durante o abalo do último sábado.

De acordo com a agência Reuters, o sismo de magnitude 7.7 destruiu mais de 60 mil casas.

A UNICEF estima que mais de um milhão de pessoas - mais de metade crianças - tenham ficado sem acesso a abrigo, água potável, cuidados de saúde e comida.

No terreno, há falta de meios para apoiar quem precisa de ajuda, agora que os trabalhos de busca e salvamento retomaram depois de uma tempestade tropical ter atingido as Caraíbas, causando fortes inundações.

"Inúmeras famílias haitianas que perderam tudo devido ao terramoto estão agora a viver literalmente com os pés na água por causa das inundações", disse Bruno Maes, representante da UNICEF no país.