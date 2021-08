EUA avançam com terceira dose da vacina para a Covid-19

Veja também:

As autoridades de saúde dos Estados Unidos vão avançar com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do final do mês de setembro, foi esta quarta-feira anunciado.

O plano agora conhecido pretende iniciar o processo de reforço da imunização na terceira semana do próximo mês.

As autoridades norte-americanas consideram haver indícios de que a proteção contra o coronavírus começa a diminuir, numa altura em que variante Delta se propaga cada vez mais pelo país.

"Com base na nossa última avaliação, a proteção atual contra doenças graves, hospitalização e morte pode diminuir nos próximos meses, especialmente entre aqueles que estão em maior risco ou foram vacinados durante as fases anteriores da implementação da vacinação", refere um comunicado das autoridades de saúde.

A terceira dose avança nos EUA a partir de 20 de setembro. Só falta que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças e da autoridade do medicamento, a "Food and Drug Administration", confirmem a segurança e eficácia do reforço imunológico.

A população pode receber a terceira dose oito meses depois de ter tomado a segunda. Moderna e Pfizer serão as vacinadas utilizadas.

O processo deverá começar pelo pessoal médico e trabalhadores do setor da saúde, idosos em lares e utentes com mais de 65 anos de idade.