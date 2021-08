As tropas norte-americanas encontraram "restos humanos" no trem de aterragem do avião militar que foi seguido na segunda-feira, no aeroporto de Cabul, por centenas de afegãos em pânico com o regressos dos Talibãs ao poder, informou nesta terça-feira a Força Aérea dos Estados Unidos, que abriu uma investigação sobre o caso.

A Força Aérea norte-americana vai analisar todos os vídeos que circulam nas redes sociais do avião de transporte C-17 com pessoas a tentar agarrar-se às suas asas ou rodas. Outro vídeo mostra o mesmo avião a voar sobre Cabul e o que parecia ser duas pessoas a cair.

"Além de vídeos divulgados e reportagens da imprensa sobre pessoas a cair do avião durante a descolagem, restos humanos foram encontrados no trem de aterragem do C-17 quando ele pousou na base aérea de Al Udeid, no Catar", disse a porta-voz da Força Aérea dos EUA, Ann Stefanek.