Mullah Baradar, cofundador do movimento talibã, regressa ao Afeganistão

Abdul Ghani Baradar, nascido na província de Uruzgan (sul do país) foi criado em Kandahar e tornou-se cofundador do grupo talibã em parceria com o 'mullah' Omar, que morreu em 2013, mas cuja morte foi escondida durante dois anos.

Kandahar era a capital do país durante a época em que os talibãs governavam o Afeganistão (de 1996 a 2001), tendo sido na província com o mesmo nome que o movimento nasceu, no início dos anos 1990.

"Uma delegação de alto nível liderada pelo mullah Baradar deixou o Qatar e chegou ao nosso amado país esta tarde, pousando no aeroporto de Kandahar", no sul do Afeganistão, disse Mohammad Naeem numa declaração publicada na rede social Twitter.

Tal como aconteceu com muitos afegãos, a sua vida foi marcada pela invasão soviética de 1979, que o tornou um mujaidine (Soldado de Deus).

Em 2001, após a intervenção norte-americana e a queda do regime talibã, Ghani Baradar terá feito parte de um pequeno grupo de insurgentes que defendiam um acordo para assumirem a administração de Cabul, mas a iniciativa fracassou.

Foi detido em 2010 enquanto líder militar dos talibãs, em Carachi, no Paquistão, sendo libertado em 2018, por pressão de Washington.

Ouvido e respeitado pelas várias fações dos talibãs, foi então nomeado líder do gabinete político do grupo, localizado no Qatar, e passou a dirigir as negociações com os norte-americanos que levaram à retirada das forças estrangeiras do Afeganistão.

Liderou também as negociações de paz com o Governo afegão, mas as reuniões não levaram a qualquer acordo.

Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

Face à brutalidade e interpretação radical do Islão que marcou o anterior regime, os talibãs têm assegurado aos afegãos que a "vida, propriedade e honra" vão ser respeitadas e que as mulheres poderão estudar e trabalhar.