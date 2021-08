Foto viral mostra 640 afegãos em voo americano esgotado

Esta situação contrasta com outras imagens divulgadas, quando milhares de pessoas invadiram o aeroporto de Cabul enquanto procuravam fugir do país. Algumas agarraram-se como podiam no exterior do avião, que transportava soldados e diplomatas americanos, acabando por cair.

Segundo a Defense One, que obteve a imagem dos militares, cerca de 640 pessoas estavam a bordo do avião, muito mais do que a sua capacidade listada em 188.

Talibãs querem mulheres no governo

Os responsáveis talibãs que instauraram o Emirado Islâmico após a reconquista de Cabul anunciaram uma amnistia geral dirigida aos funcionários do Estado e apelaram às mulheres para fazer parte do governo.



De acordo com a Associated Press, que cita a declaração transmitida pela televisão, as forças talibãs indicaram hoje que "não querem que as mulheres sejam vítimas" urgindo-as a fazerem parte do governo não tendo especificado que tipo de medidas vão ser adotadas nesse sentido

A televisão do antigo Estado afegão, controlada desde domingo pelos talibãs, transmitiu hoje as declarações de Enmullah Samangani, membro da Comissão Cultural do Emirado Islâmico sobre os funcionários públicos e as mulheres.

O responsável do Emirado Islâmico acrescentou que a "estrutura do governo ainda não está totalmente definida".