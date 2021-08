Afeganistão: Pentágono indica que tráfego foi retomado no aeroporto de Cabul

O Pentágono revelou que foi retomado o tráfego no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, tomada nas últimas horas pelos talibãs e de onde milhares de pessoas tentam escapar por temer represálias.

A situação no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, cujas pistas foram invadidas por milhares de pessoas tentando desesperadamente fugir do Afeganistão, obrigou a que todos os voos fossem suspensos por várias horas na tarde de segunda-feira.

Num briefing no Pentágono, durante a noite desta segunda-feira, o general Hank Taylor afirmou que, por volta das 17h30 locais, (22h30 de Portugal continental), o tráfego no aeroporto está de novo aberto.

Pelo menos duas pessoas armadas foram mortas a tiro pelas forças norte-americanas no aeroporto, em Cabul, confirmou o Pentágono.

De acordo com várias testemunhas locais, pelo menos seis pessoas morreram, enquanto milhares de pessoas desesperadas tentavam fugir do país embarcando em voos de repatriação.

Paralelamente, o Departamento de Estado norte-americano pediu aos seus cidadãos no Afeganistão para que não se dirijam ao aeroporto de Cabul, e se mantenham escondidos, até instruções em contrário.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, também garantiu que continuam a ser exploradas "todas as opções" para retirar os afegãos beneficiários do programa de visto especial e suas famílias.