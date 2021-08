Afeganistão: Chefe da diplomacia europeia considera que os "talibãs ganharam a guerra"

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou, no final de uma videoconferência de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE desta terça-feira, que "os talibãs ganharam a guerra" no Afeganistão e agora há que "falar com eles".

"Temos de entrar em contacto com as autoridades em Cabul, quaisquer que sejam. Os talibãs ganharam a guerra, por isso temos de falar com eles, de modo a encetar um diálogo tão cedo quanto possível", afirmou o alto representante da UE para a Política Externa, numa conferência de imprensa.