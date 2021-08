Talibãs aproveitaram "de forma magistral" ligações aos líderes tribais

O especialista aponta duas razões para que tudo tenha sido tão rápido: por um lado, as ligações dos talibãs aos chefes tribais, que facilitaram a influência junto de governadores e unidades.

A rapidez e facilidade como o poder no Afeganistão caiu nas mãos dos talibãs apanhou todos de surpresa, diz à Renascença o ex-porta voz da International Security Assistance Force, o major-general Carlos Branco.

A outra razão prende-se com as divisões internas e a ineficácia do governo afegão, deixando muitas populações e territórios abandonados, que os talibãs aproveitaram, diz o militar português.

"Recentemente, houve uma remodelação governamental e essa remodelação teve como consequência colocar indivíduos alinhados tribalmente e etnicamente com o presidente. Outra consequência foi o abandono de grandes partes do território, que se sentiram relegados para segundo plano, abandonados pelo Governo, e os talibãs aproveitaram para transportar o apoio e a vontade dessas pessoas para concretizarem os seus objetivos", acrescentou.

O major-general Carlos Branco considera que a fuga do Presidente Ashraf Gahni não se justificaria. Segundo o militar, Gahni avaliou mal a situação, até porque estes talibãs são diferentes dos de há 20 anos e vão fazer tudo para conseguir o reconhecimento internacional.



Aponta Carlos Branco que "este movimento dos talibãs é algo diferente daquilo que era há 20 anos", porque "são indivíduos mais maduros do ponto de vista político". "Com isto não quer dizer que tenham feito cedências no campo ideológico, mas falo fundamentalmente a nível da tática e da estratégia política".