Sismo no Haiti. Portugueses registados estão bem e ajuda está a chegar

Os seis portugueses registados no consulado de Portugal no Haiti encontram-se bem, disse à agência Lusa o cônsul honorário, que destacou a ajuda humanitária que tem chegado ao país, na sequência do sismo de sábado.

De acordo com Hildegard Epstein Cassis, os danos do sismo são mais sentidos nas cidades de Petit Troue de Nippes, Les Cayes, Cavallion, Camperin, Les Anglais e Jérémie.

"Algumas estradas foram bloqueadas, mas o governo e as empresas estão a trabalhar em conjunto para as desbloquear. Também muita ajuda foi transportada por helicóptero e avião, como medicamentos, sangue e alimentos", acrescentou.

O cônsul honorário de Portugal no Haiti espera um levantamento dos danos mais pormenorizado ao longo do dia.

Segundo um balanço provisório dos serviços de proteção civil do Haiti, o sismo de magnitude 7,2 que atingiu no sábado o sudoeste do Haiti fez 1.297 mortos e mais de 5.700 feridos.

Além das pessoas dadas como desaparecidas, "muitas outras estão sob os escombros", sublinhou em comunicado a Proteção Civil, precisando que perto de 3.200 feridos foram internados em diversos hospitais.