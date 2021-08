Rússia mantém consultas com EUA e China sobre situação no Afeganistão

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, consultou esta segunda-feira o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o seu homólogo chinês, Wang Yi, sobre a ascensão dos talibãs ao poder no Afeganistão.

De acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Lavrov e Blinken discutiram, numa conversa telefónica, "a situação no Afeganistão após a fuga do Presidente Ashraf Ghani do país" e "a mudança de regime de facto em curso".