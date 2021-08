Qual o futuro no Afeganistão? "Irá acontecer uma espécie de ditadura sancionada pelo pelo Corão"

Numa perspetiva analítica quanto ao futuro social e político do Afeganistão, José Vegar, jornalista e investigador em questões relacionadas com o terrorismo jihadista, não antevê grandes mudanças.

Em declarações à Renascença, admite, contudo, que a política externa dos talibãs possa ser diferente daquela que vigorava na altura do 11 de setembro.

“Estou muito curioso em ver as próximas semanas e os próximos meses, porque os talibãs, quando os Estados Unidos empregaram força maciça, tiveram de recuar, e só surgem agora quando as forças militares ocidentais abandonam o território”, começa por analisar.

Para José Vegar, os talibãs terão entendido a lição de há 20 anos. “Uma coisa é dominar o território, outra é exportar a visão militar da expansão do Islão, através do terrorismo. Não creio que haja uma relação tão imediata e tão forte entre a chegada dos talibãs ao poder no Afeganistão e um aumento do terrorismo.”