Mediterrâneo. Dois navios com mais de 300 migrantes pedem para desembarcar

Após várias operações de salvamento no Mediterrâneo em que foram resgatados das águas 379 migrantes, dois navios das ONG ResQ People e Doctors without Borders (MSF) pedem um porto para desembarcar.

"Temos 165 pessoas resgatadas a bordo e pedimos às autoridades marítimas um porto seguro, esperando recebê-lo imediatamente: são 165 pessoas que devem desembarcar o mais rápido possível", escreveu a Organização não Governamental (ONG) italiana ResQ People nas redes sociais.

Também no domingo outro navio, o Geo Barents, operado pela Médicos sem Fronteiras, resgatou naquela área "189 pessoas que viajavam num barco lotado.

Com Malta a não responder aos pedidos de autorização de desembarque, Itália está a assumir todo o fluxo de migrantes que cruzam o Mediterrâneo vindos do Norte da África.

Na semana passada, cerca de 2.000 migrantes resgatados pela Guarda Costeira italiana chegaram a Itália quando estavam a poucos quilómetros da ilha de Lampedusa, enquanto outros 800 foram resgatados por navios de ONG e após vários dias desembarcaram em portos sicilianos.

Desde o início do ano, 67.131 migrantes chegaram à Europa (dos quais 47.507 por mar). De acordo com as estatísticas da Organização Internacional para as Migrações (OIM), pelo menos 1.196 pessoas morreram ou estão dadas como desparecidas.