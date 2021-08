Há "quatro ou cinco portugueses" à espera de um voo em Cabul

Ainda há portugueses no Afeganistão, à espera de um voo para abandonar o país no aeroporto de Cabul. A informação foi dada pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, em declarações à TVI.

Segundo a secretária de Estado, há ainda "quatro ou cinco portugueses" retidos no Afeganistão. A grande maioria dos 16 portugueses no país já conseguiu sair.

À TVI, Berta Nunes disse que os 16 cidadãos portugueses no território "estavam todos enquadrados em missões internacionais da União Europeia e empresas de segurança do aeroporto".

Os portugueses serão resgatados através de voos militares que sobrevoam o Afeganistão para retirar cidadãos estrangeiros.

E, apesar do enorme caos que se faz sentir no aeroporto de Cabul, Berta Nunes acrescentou que estava "tudo bem" com a comunidade portuguesa.