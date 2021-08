Angela Merkel reconhece erro ao avaliar situação no Afeganistão

A chanceler alemã afirmou que ela e a comunidade internacional se enganaram por completo ao avaliarem a situação no Afeganistão e calcularem como poderia evoluir após a saída das tropas internacionais.

Angela Merkel emitiu estas declarações numa comparência perante a imprensa convocada de urgência para avaliar a situação no Afeganistão, esta segunda-feira, de onde a Alemanha está a tentar, apesar do caos que reina desde que os talibãs entraram no domingo em Cabul, retirar os seus cidadãos e os afegãos que colaboraram durante anos com as suas tropas e pessoal diplomático.