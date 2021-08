Afeganistão. Pelo menos cinco mortos no aeroporto de Cabul

Pelo menos cinco civis morreram no aeroporto de Cabul numa altura em que multidões tentam invadir a pista e entrar nos aviões para abandonar o Afeganistão, avança a agência Reuters. Testemunhas relatam ter visto os corpos de cinco pessoas a serem transportados para um veículo. As tropas norte-americanas, que tomaram controlo do aeroporto de Cabul, efetuaram disparos para o ar numa tentativa de dispersar as multidões, informou um oficial norte-americano esta segunda-feira.



De acordo com a BBC, que cita um oficial dos Estados Unidos, os militares americanos no aeroporto de Cabul dispararam para o ar numa tentativa de controlar multidões de civis que invadiram a pista. “Estava fora de controlo. Os disparos serviram para dispersar o caos”. O aeroporto de Cabul está envolto em caos, com milhares de afegãos a tentar abandonar o país. A Alemanha e a França vão enviar voos militares para retirarem os respetivos cidadãos nacionais, sobretudo funcionários diplomáticos.



A primeira ligação aérea para retirada de cidadãos franceses organizada pelo executivo de Paris deve ocorrer esta segunda-feira, disse a ministra das Forças Armadas, Florence Parly.

A rotação de voos vai efetuar-se entre uma base francesa nos Emirados Árabes Unidos e a capital do Afeganistão dominada pelas forças talibãs desde domingo. A Alemanha enviou para Cabul o primeiro aparelho de transporte (A400M) da Força Aérea para retirar do Afeganistão pessoal da embaixada de Berlim, cidadãos alemães e trabalhadores afegãos contratados localmente. No domingo, partiu da capital afegã um aparelho norte-americanos, com 40 cidadãos alemães a bordo e que já se encontra no Qatar, de acordo com a televisão ARD. Vários elementos da embaixada da Alemanha ainda se encontram no terminal militar do aeroporto de Cabul, protegidos por soldados dos Estados Unidos, disse no domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas.