Sismo no Haiti. Novo balanço aponta para 304 mortos e 1.800 feridos

O sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter que no sábado abalou a metade sudoeste do Haiti fez pelo menos 304 mortos e 1.800 feridos, além de avultados danos materiais, anunciou a Proteção Civil haitiana.

“Registámos 160 mortes no Sul, 42 nos Nippes, 100 na Grand Anse e dois no Noroeste”, anunciou o diretor da Proteção Civil, Jerry Chandler, fornecendo os pormenores do novo balanço das vítimas por departamento, numa conferência de imprensa realizada no sábado à noite.

Segundo o novo relatório da Proteção Civil, os 1.800 feridos esgotaram já a capacidade dos poucos hospitais das zonas afetadas.

O primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, anunciou que o Governo decretou o estado de emergência por um mês nos quatro departamentos do país afetados pela catástrofe, que sobrevoou hoje à tarde de helicóptero, e instou a população “à solidariedade” e a não ceder ao pânico.

O terramoto, que também foi sentido na República Dominicana (com a qual o Haiti divide a ilha de Hispaniola) e em Cuba e que já faz parte dos dez sismos mais letais dos últimos 25 anos na América Latina, ocorreu às 8h29 locais (13h29 de Lisboa), a cerca de 12 quilómetros da cidade de Saint-Louis-du-Sud, situada a 160 quilómetros da capital haitiana, Port-au-Prince, com epicentro a 10 quilómetros de profundidade, segundo dados do Instituto Norte-Americano de Geofísica (USGS).

O USGS, que chegou a emitir um alerta de tsunami, que posteriormente cancelou, atribuiu ao terramoto um alerta vermelho na sua escala de danos humanos, o que significa que “é provável que haja um elevado número de vítimas e é provável que o desastre afete uma zona extensa”, indicou, na sua página da Internet.

Após o sismo, registaram-se cinco réplicas, uma das quais de magnitude 5,2 a 17 quilómetros da localidade de Chantal, também com epicentro a 10 quilómetros de profundidade.