Portugal disponível para receber refugiados afegãos

“Neste momento estamos a dar conta às autoridades da União Europeia, da NATO e das Nações Unidas da nossa disponibilidade para receber afegãos em território português”, afirmou o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, no dia em que os talibãs tomaram a cidade de Cabul e o presidente afegão abandonou o país.

O governante disse ainda que a ajuda de Portugal será centrada nos trabalhadores do aeroporto afegão e os familiares, por ter sido aquele o local em que as forças portuguesas atuaram durante o período de conflito naquele território.

Serão, segundo as contas de Gomes Cravinho, 243 os funcionários do aeroporto, e um conjunto de mil pessoas quando contabilizadas as famílias.

Nestas declarações, João Gomes Cravinho revela que a retirada de refugiados afegãos está a ser coordenada pela NATO, uma vez que Portugal não tem capacidade para efetuar essa operação.