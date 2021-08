Poderes globais devem pedir "cessar-fogo imediato" no Afeganistão, defende Malala

A jovem Nobel da Paz Malala Yousafzai afirmou, este domingo, estar em "completo choque" com a chegada dos talibãs a Cabul, vincando que os poderes globais devem pedir um "cessar fogo imediato" e fornecer ajuda humanitária.

"Assistimos em completo choque ao controlo do Afeganistão pelos talibãs. Estou profundamente preocupada com as mulheres, as minorias e os defensores dos direitos humanos", afirmou a jovem paquistanesa, através de uma publicação na rede social Twitter.

Malala Yousafzai defendeu ainda que os "poderes globais, regionais e locais" devem pedir um "cessar-fogo imediato" e fornecer "ajuda humanitária urgente" para apoiar refugiados e civis.