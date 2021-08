O número de pessoas mortas no terramoto aumentou no início do dia 15 de agosto para 724 mortos: 500 no sul, 100 em Grand’Anse, 122 em Nippes e 2 no noroeste”, avançou a Proteção Civil num comunicado citado pela agência AFP.

O sismo de magnitude 7,2 na escala Richter devastou, em especial o sul do Haiti, agravando a já difícil situação do empobrecido país caribenho, também atingido pela pandemia de covid-19.

O terramoto foi registado às 08:29 de sábado, (13:29 em Lisboa), a cerca de 12 quilómetros da cidade de Saint-Louis du Sud, com epicentro de 10 quilómetros de profundidade, tendo sido sentido também na República Dominicana e em Cuba, segundo o Instituto de Investigação Geológica norte-americano (USGS, na sigla em inglês).