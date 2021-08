Afeganistão. Presidente deixa o país e talibãs entram em Cabul

“Ordenei às forças de segurança […] que garantam a segurança de todos os nossos cidadãos. É nossa responsabilidade e vamos fazê-lo da melhor maneira possível”, afirmou, avisando que “quem pensar em criar caos ou iniciar saques será tratado com recurso à força”.

Horas antes de ter saído do país, o Presidente afegão pediu neste domingo às autoridades que garantam a “segurança de todos os cidadãos” e avisou que pode recorrer à força.

Isto depois de os talibãs terem chegado a Cabul, esta manhã. Ghani está sob crescente pressão para renunciar, uma vez que as principais cidades do Afeganistão caíram nas mãos de rebeldes nos últimos 10 dias.

Segundo as últimas informações, o vice-presidente, Amrullah Saleh, também terá fugido.

Com a saída do Presidente, os talibãs entraram em Cabul com vista a impedir os saques. Desde que chegaram aos arredores da capital, o movimento tem dito que quer assumir o poder através de uma transição pacífica, a acontecer nos próximos dias.

“Nos próximos dias, queremos uma transferência pacífica” de poder, afirmou à BBC o porta-voz Suhail Shaheen, que está a participar nas negociações.

“Asseguramos ao povo do Afeganistão, especialmente na cidade de Cabul, que as suas propriedades e vidas estão seguras. Não haverá vingança para ninguém”, garantiu ainda, acrescentando que os talibãs são “os servos do povo e deste país”.

“A nossa liderança instruiu as nossas forças a permanecer às portas de Cabul; não a entrar na cidade. Estamos a aguardar uma transferência pacífica de poder”, afirmou também Suhail Shaheen à BBC, assegurando que todos os afegãos terão participação no Governo islâmico – o que significa que os afegãos não talibãs também serão incluídos.

Os rebeldes islâmicos chegaram neste domingo às portas de Cabul e encontram-se a negociar uma transição de poder no palácio presidencial da capital.