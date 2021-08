Afeganistão. Biden eleva para 5.000 soldados o contingente a enviar para Cabul

Biden anunciou em comunicado que, depois de ter consultado os seus conselheiros em matéria de segurança nacional, “cerca de 5.000 soldados”, em vez de 3.000, serão enviados para o aeroporto de Cabul para facilitar a retirada após 20 anos de conflito no Afeganistão.

Ameaçando os talibãs com uma resposta rápida e forte em caso de ataque contra os interesses norte-americanos, Joe Biden defendeu a sua decisão de retirar as forças norte-americanas do Afeganistão e prometeu não “legar” esta guerra a outro Presidente dos Estados Unidos.

O número de capitais provinciais do Afeganistão sob o domínio dos talibãs subiu nas últimas horas para 23, após a conquista de mais três cidades: Maymana, Mehtarlam e Mazar-e-Sharif, a quarta maior cidade do país.

A queda de Mazar-e-Sharif, capital da província de Balkh, é um duro golpe para o Governo afegão, depois de a segunda cidade mais importante, Kandahar, e a terceira, Herat, terem também sido tomadas pelos insurgentes, mantendo-se Cabul como o último reduto contra os talibãs.

“Todas as instalações do Governo estão agora sob o controlo dos talibãs e estão a ocorrer combates esporádicos em algumas partes da cidade”, disse hoje um oficial de Balkh, citado pela agência espanhola Efe a coberto do anonimato, após a queda de Mazar-e-Sharif.

O Presidente afegão, Ashrasf Ghani, defendeu a necessidade de enfrentar a grande ofensiva talibã que, em pouco mais de uma semana, resultou no maior avanço em duas décadas de guerra, gerando alertas sobre a possível queda de Cabul.