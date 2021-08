Sismo de magnitude 7.2 no Haiti faz pelo menos 230 mortos

“Há mortos, mas ainda não tenho um balanço preciso”, adiantou Jerry Chandler, o diretor da Proteção Civil do país, que confirmou também que o primeiro-ministro, Ariel Henry, estava a caminho do centro de operações de emergência, em Porto Príncipe.

O número de vítimas mortais subiu em flecha nas últimas horas subiu em flecha, sendo que a estes somam-se um número ainda incontabilizado de feridos. Isto num país que ainda recuperava do abalo que foi a morte do presidente. O número oficial de mortos passou de 29 para mais de duas centenas.

Um violento sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter foi registado este sábado no Haiti, a cerca de 12 quilómetros a norte de São Luís do Sul, e fez até ao momento pelo menos 230 mortos.

“O mais importante é recuperar o maior número possível de sobreviventes sob os escombros”, afitrmou o mesmo Ariel Henry.

O sismo foi sentido também na República Dominicana, que divide com o Haiti a ilha caribenha de Hispaniola.

Citado pelas agências internacionais, o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, já classificou a situação no terreno como "dramática", numa referência às vítimas mortais e aos danos materiais provocados pelo sismo no país, o mais pobre do continente americano.