Sismo de magnitude 7.2 abala Haiti

Um violento sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter foi registado este sábado no Haiti, a cerca de 12 quilómetros a norte de São Luís do Sul.

Há relatos de estragos relevantes na parte ocidental da ilha. Segundo a Agência France-Presse, as autoridades locais já confirmaram haver vítimas mortais na sequência do abalo.

“Há mortos, mas ainda não tenho um balanço preciso”, adiantou Jerry Chandler, o diretor da Proteção Civil do país, que confirmou também que o primeiro-ministro, Ariel Henry, estava a caminho do centro de operações de emergência, em Porto Príncipe.



O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos emitiu, de acordo com a CNN, um aviso de perigo de tsunami, com probabilidade de ocorrência de ondas até três metros de altura, acima do nível da maré.



Já em 2010, um sismo de magnitude 7 na escala de Richter atingiu o país e causou entre 220 mil e 300 mil vítimas mortais.

[em atualização]