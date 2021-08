Pelo menos 44 pessoas morreram na sequência de chuvas muito fortes na Turquia, naquele que é já o segundo desastre natural a atingir o país neste mês.

As famílias das pessoas desaparecidas após as piores enchentes na Turquia nos últimos anos assistiram ansiosamente ao trabalho das equipas de resgate, temendo que o número de mortos na sequência das torrentes violentas pudesse aumentar ainda mais.



As imagens de drones da agência Reuters mostraram danos massivos na cidade de Bozkurt, atingida pela enchente, onde as equipas de emergência revistavam prédios demolidos.



As enchentes trouxeram o caos às províncias do norte daquele país, numa altura em que as autoridades declaravam que os incêndios florestais que assolaram as regiões costeiras do sul por duas semanas haviam sido controlados. Em Bozkurt registaram-se torrentes de água que lançaram dezenas de carros nas estradas e espalhou destroços pelas ruas, destruíram pontes, fecharam estradas e cortaram a eletricidade em centenas de vilas.