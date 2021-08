Cheias no Japão. Mais de um milhão de pessoas obrigadas a deixar as suas casas

Mais de um milhão de pessoas abandonaram as suas casas na zona oeste do Japão, após enchentes e deslizamentos de terras provocaram, pelo menos, uma morte e dois desaparecidos.

As autoridades de Hiroshima e do Norte da ilha de Kyushu emitiram o nível mais alto de alerta face às chuvas intensas que se fazem sentir na região, recomendando a cerca de 1,4 milhões de residentes que deixassem as suas casas.

A televisão local divulgou imagens de resgates em botes salva-vidas nas ruas submersas da cidade de Karume.