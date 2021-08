Inglaterra. Tiroteio em Plymouth faz pelo menos seis mortos, entre eles uma criança

Pelo menos seis pessoas, incluindo uma criança, morreram esta quinta-feira na sequência de um tiroteio em Plymouth, no sudoeste de Inglaterra, segundo avança o jornal The Guardian.

As autoridades falam de "incidente sério com armas de fogo" e, segundo a imprensa britânica, o número de vítimas poderá ser superior ao longo das próximas horas.

Em comunicado, a polícia de Devon e Cornwall referiu que "a polícia foi chamada a intervir num grave incidente com armas de fogo em Biddick Drive, na área de Keyham de Plymouth por volta das 18h10" e que, "após chegar ao local, duas mulheres e dois homens morreram. Um outro homem, que se acredita ser o agressor, também morreu".

A nota acrescenta que uma outra mulher, que ainda recebeu assistência no local do tiroteio, acabou por morrer pouco tempo depois no hospital.

Várias estradas estão cortadas e a polícia pede à população que evite a área.



Fontes do mesmo jornal avisam que o número de vítimas pode aumentar e registar-se "múltiplas fatalidades".

Entretanto, segundo as estações televisivas BBC e Sky News, um forte dispositivo de emergência está mobilizado num grande incidente, considerado “sério e trágico” e que o atirador está incluído na contabilidade das vítimas.