Afeganistão. António Guterres apela ao diálogo entre talibãs e Governo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou os talibãs a cessarem hostilidades e negociarem com o Governo do Afeganistão, alertando que uma tomada do poder pela força desencadeará uma guerra civil ou isolamento internacional.

"A mensagem da comunidade internacional para aqueles que estão em guerra deve ser clara: tomar o poder pela força militar é uma causa perdida. Isso só pode levar a uma guerra civil prolongada ou ao isolamento completo do Afeganistão", salientou António Guterres, em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira. O ex-primeiro ministro português alertou para os "tremendos danos" que os combates nas cidades afegãs estão a causar. E lembrou ainda às duas fações do conflito que alvejar civis constitui crimes de guerra, pelos quais serão responsabilizados. António Guterres, que retomou funções esta sexta-feira, após alguns dias de ausência, convocou a comunicação social para debater a situação no Afeganistão. "Espero que as discussões em Doha, no Qatar, entre representantes da República Islâmica do Afeganistão e os talibãs, restaurem o caminho para uma solução negociada do conflito. Somente uma solução política negociada sob a liderança dos afegãos pode garantir a paz", acrescentou. António Guterres alertou também que as necessidades humanitárias "estão a aumentar a cada hora", com os hospitais lotados, escassez de alimentos e destruição de infraestruturas básicas. O diplomata português manifestou-se ainda preocupado com "as primeiras indicações" de que os talibãs estão a "impor severas restrições de direitos humanos nas áreas que já controlam, especialmente sobre mulheres e jornalistas".