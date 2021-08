Sicília atinge os 48,8 graus, a temperatura mais elevada da história europeia

A onda de calor extrema que se está a fazer sentir este verão na Europa culminou com a temperatura mais elevada de sempre na história do continente, desde que há registo. Em Siracusa, na Sicília, as autoridades italianas registaram 48,8 graus Celsius. Segundo o jornal The Guardian, citando dados do Organização Meteorologia Mundial, a temperatura mais elevada até agora na Europa tinha sido registada em Atenas, em 1977, quando os termómetros chegaram aos 48 graus. O valor recorde surge enquanto a Itália, além de outros países banhados pelo Mediterrâneo - especialmente a Grécia, Turquia, Tunísia e Argélia - enfrentam incêndios florestais de grandes dimensões, devido à onda de calor conhecida como "Lúcifer".

As elevadas temperaturas já fizeram o Governo italiano decretar estado de emergência. No Twitter, o meteorologista escocês Scott Duncan acrescentou que "uma onda de calor perigosa dispersa por grande parte do Norte de África e no Sul da Europa" e "o calor vai deslocar-se ligeiramente para Oeste e Norte nos próximos dias".