EUA apoiam Sudão na decisão de entregar ex-presidente

Os Estados Unidos saudaram a decisão do Sudão de entregar ao Tribunal Penal Internacional (TPI) três antigos líderes, incluindo o ex-presidente Omar al-Bashir, procurado por genocídio e crimes contra a humanidade no conflito do Darfur.

"Instamos o Sudão a continuar a cooperar com o TPI entregando as pessoas procuradas e compartilhando as provas solicitadas", salientou o porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price, citado pela agência AFP, esta quarta-feira. O responsável acrescentou que este será "um grande passo para o Sudão na luta contra décadas de impunidade". A ministra dos Negócios Estrangeiros sudanesa anunciou esta quarta-feira que o Sudão vai entregar ao Tribunal Penal Internacional (TPI) três antigos líderes, incluindo o ex-presidente Omar al-Bashir, procurado por "genocídio" e crimes contra a humanidade durante o conflito em Darfur. "O Conselho de Ministros decidiu entregar as pessoas procuradas ao Tribunal Penal Internacional", disse a ministra Mariam al-Mahdi, segundo a agência oficial sudanesa Suna, após uma reunião com o novo procurador-geral do TPI, Karim Khan, que está a visitar Cartum durante uma semana. O conflito no Darfur, que começou em 2003 entre forças leais ao regime de Al-Bashir, deposto em 2019, e rebeldes, resultou em cerca de 300.000 mortos e mais de 2,5 milhões de deslocados, na sua maioria nos primeiros anos dos confrontos, de acordo com a ONU.