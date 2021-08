Covid-19. Enfermeira suspeita de substituir vacina por solução salina na Alemanha

Mais de oito mil pessoas podem ter de repetir a sua vacinação contra a Covid-19, devido a uma enfermeira ser suspeita de substituir a dose do fármaco por uma solução de água salina, na Alemanha.

A polícia local está a investigar o caso que ocorreu num centro de vacinação de Friesland, no norte do pais germânico.

Em abril, a enfermeira admitiu que deu salina - uma solução inofensiva de água e sal - a seis pessoas, porque deixou cair um frasco de vacina contra a Covid-19 no chão.

No entanto, à medida que a investigação da polícia decorria, rapidamente se percebeu que havia muito mais pessoas que receberam salina em vez de doses da vacina da Pfizer.

Segundo dados da NDR, uma emissora regional alemã, 8.557 pessoas receberam notificação para se voltarem a vacinar e, até ao momento, cerca de 3.600 novos agendamentos foram feitos.

A maioria das pessoas afetadas por este erro de administração do fármaco eram maiores de 70 anos.

A polícia não descarta motivações políticas, por trás da troca.

A enfermeira suspeita de trocar as doses partilhou nas suas redes sociais publicações a criticar as restrições sanitárias do governo alemão.