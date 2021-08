“Não será possível atingir” imunidade de grupo, diz especialista de Oxford

Aos deputados, o especialista afirmou que a vacina contra a Covid-19 não tem o mesmo comportamento que a do sarampo, por exemplo, que interrompe a transmissão da doença com 95% da população vacinada.

“Acho que estamos numa situação, com esta variante, em que a imunidade coletiva não é uma possibilidade, porque ainda infeta indivíduos vacinados”, afirmou. E a próxima variante poderá ser ainda mais transmissível, mesmo entre a população vacinada, o que “representa uma razão ainda maior para não se fazer um programa de vacinação em torno da imunidade de grupo ", afirmou Andrew Pollard no Parlamento britânico, na terça-feira.

O diretor do centro de vacinas da Universidade de Oxford, onde foi desenvolvida a vacina da AstraZeneca, está convencido de que, com a variante Delta, não será possível atingir a imunidade de grupo face ao novo coronavírus.

Todas as regiões do país já têm pelo menos 70% da (...)

A imunidade do grupo ocorre quando um número suficiente de pessoas se torna resistente a uma doença – por meio de vacinação ou exposição ao vírus – e a doença já não se consegue espalhar significativamente entre o resto da população.

Ora, tal não se está a verificar com a Covid-19. Segundo Sir Andrew Pollard, a vacina pode retardar a disseminação do novo coronavírus, mas como a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, é altamente transmissível, as vacinas não a conseguirão conter totalmente.

“Sabemos muito claramente, com o novo coronavírus, que a variante Delta ainda infetará as pessoas que foram vacinadas e isso significa que qualquer pessoa que ainda não foi vacinada, em algum momento, encontrará o vírus”, afirmou aos deputados.

Assim sendo, embora as vacinas existentes sejam muito eficazes na prevenção da doenças graves e morte com Covid-19, não impedem que uma pessoa totalmente vacinada seja infetada pelo vírus nem a transmissão a outros.

Estas declarações surgem uma semana depois de um estudo REACT, conduzido pelo Imperial College London, sugerir que as pessoas totalmente vacinadas (com idade entre os 18 e os 64 anos) correm menor risco de serem infetadas (cerca de 49% menos) em comparação com as pessoas não vacinadas.

Segundo o mesmo estudo, as pessoas totalmente vacinadas têm cerca de três vezes menos probabilidade adquirir Covid-19.