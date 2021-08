Afeganistão. Centenas de soldados renderam-se aos talibãs no aeroporto de Kunduz

Centenas de elementos das forças de segurança afegãs retiraram-se da área do aeroporto da cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, e renderam-se às forças talibãs, disse à France Presse um conselheiro provincial.

"Hoje de manhã centenas de soldados, polícias e membros das 'forças de resistência' (milícias governamentais) que se encontravam no aeroporto renderam-se aos talibãs com todo o equipamento", disse Amruddin Wali, conselheiro da província de Kunduz.