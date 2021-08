Vítima de Epstein avança com processo em tribunal contra príncipe André

Uma das alegadas vítimas de Jeffrey Epstein, empresário acusado de abuso sexual nos Estados Unidos, processou o príncipe André de Inglaterra, filho da Rainha Isabel II, por a ter agredido sexualmente quando tinha 17 anos.

Os advogados da alegada vítima, Virginia Giuffre, deram entrada na segunda-deira com um processo contra o príncipe André no tribunal federal de Manhattan.

“Não tomei esta decisão de forma leve. Como mãe e esposa, a minha família vem em primeiro lugar, sei que esta ação me sujeitará a mais ataques do príncipe André, mas se não o fizesse estaria a dececionar todas as vítimas”, acrescentou.