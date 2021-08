Grupo anti-vacinas queria invadir a BBC, mas foi parar à morada errada

Um grupo de manifestantes anti-vacinas tentou invadir os estúdios da emissora britânica BBC, esta segunda-feira. No entanto, os protestantes não perceberam que, na verdade, tinham-se enganado no edifício.

Em vez de invadirem os estúdios do canal público do Reino Unido, os manifestantes acabaram por entrar no Television Centre, que é usado pela ITV, para filmar programas como "Good Morning Britain" e o "This Morning".

O edifício principal da BBC mudou, em 2013. A emissora mantém três estúdios que arrenda a outros canais, como o ITV.



No entanto, a grande maioria da equipa da BBC localiza-se a oito quilómetros de distância, na Broadcasting House, em Portland Place.



Centenas de pessoas gritavam vergonha, enquanto polícias tentavam impedir a entrada dos protestos no estúdio.

Entre os manifestantes estava Piers Corbyn, irmão do ex-líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn, que foi gravado numa transmissão ao vivo a dizer: "Temos de assumir o controlo destes bastardos".

Outros manifestantes criticaram a BBC, descrevendo-a como "o vírus".