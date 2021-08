ESA divulga imagem de Vénus captada por sonda com tecnologia portuguesa

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou uma imagem de Vénus captada esta terça-feira por uma das câmaras do módulo de transporte da sonda BepiColombo quando fez uma das aproximações ao planeta.

A imagem, a preto e branco, de uma face de Vénus, foi registada às 14h57 (hora de Portugal Continental) quando o engenho estava a 1.573 quilómetros do planeta, o segundo do Sistema Solar a contar do Sol.

A maior aproximação a Vénus do módulo da sonda BepiColombo, que irá estudar Mercúrio, ocorreu seis minutos antes, às 14h51, quando passou 552 quilómetros de altitude em relação ao planeta, assinala a ESA num breve comunicado que reproduz a imagem obtida.

A passagem da BepiColombo, que tem tecnologia e ciência portuguesas, perto de Vénus é uma manobra necessária para que a sonda espacial possa chegar ao seu destino, a órbita de Mercúrio, o planeta mais pequeno e mais próximo do Sol.

A BepiColombo, que, em bom rigor, é composta por duas sondas, enviadas para o espaço num módulo em outubro de 2018, visa explorar Mercúrio numa missão conjunta entre a ESA e a congénere japonesa Jaxa.

No início de outubro de 2021, o módulo que transporta as duas sondas fará a primeira de seis aproximações a Mercúrio, a 200 quilómetros de altitude.

As duas sondas serão colocadas na órbita do planeta no fim de 2025 com o intuito de estudarem, nomeadamente, o seu campo magnético e a sua exosfera (camada mais externa da atmosfera).

A astrofísica Joana S. Oliveira faz parte da equipa científica da missão BepiColombo da ESA e a empresa Efacec construiu um equipamento eletrónico que monitoriza a radiação espacial durante a viagem e a operação de uma das sondas.

A ESA espera que os dados recolhidos pela passagem da BepiColombo por Vénus possam fornecer informações úteis à missão da sonda EnVision, que será lançada em 2030 para estudar a atmosfera do planeta.