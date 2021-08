Bolsonaro recebe desfile militar em dia de votação sobre voto impresso

"No país polarizado, isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão. Entramos em contacto com o Presidente Bolsonaro, que garantiu que não há esse intuito. Mas não é usual, é uma coincidência trágica (...). Isso apimenta este momento", afirmou Lira.

Apesar de afirmar que se trata de um desfile inédito, Lira não acredita que este esteja relacionado com a votação que está agendada para hoje na Câmara dos Deputados e que pede o regresso do voto impresso ao país, amplamente defendido por Bolsonaro.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chegou mesmo a afirmar que não apoia a demonstração, que durou cerca de dez minutos, na qual as Forças Armadas realizaram um desfile na Esplanada dos Ministérios com tanques e armamentos.

Contudo, a tese de "coincidência" não é unânime, com a imprensa local e parlamentares a avaliarem que o desfile com tanques militares no mesmo dia da votação é uma demonstração de força do chefe de Estado e uma forma de intimidar e pressionar o Congresso pela aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC) do voto impresso, que se prevê que saia derrotada.

Se Bolsonaro acha que vai nos intimidar, ele está muito enganado. Nós estamos numa luta cada vez mais acirrada em defesa da democracia. Vamos derrotar o voto impresso e as investidas golpistas do presidente corrupto e genocida. #DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/amVDPr6dEA

Apesar de a operação ocorrer anualmente em Formosa, no estado de Goiás, é a primeira vez que os tanques passam pelo centro de Brasília, de acordo com a imprensa brasileira.



"Presidente do Supremo Tribunal Federal, Câmara Federal, Senado, Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Deputados, Senadores...Como ocorre desde 1988, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa/Goiás. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença (...), onde receberei os cumprimentos da Força e lhes desejarei boa sorte na missão", escreveu Bolsonaro no Facebook, assinando o convite como "Chefe Supremo das Forças Armadas".

Segundo a Marinha do Brasil, a Operação Formosa envolveu mais de 2.500 militares das três Forças, sendo a primeira edição em que Exército e Aeronáutica participaram.

No total, foram 150 diferentes equipamentos, entre carros de combate, blindados, aeronaves e lançadores de mísseis e foguetes.

O desfile ocorreu num momento em que Bolsonaro tem ameaçado com a não realização de eleições presidenciais no próximo ano, caso o voto impresso não volte a vigorar no país.

O chefe de Estado tem feito reiteradas críticas às urnas eletrónicas que o país adotou em 1996 e que, segundo a grande maioria dos partidos políticos e a própria justiça eleitoral, acabaram com a fraude nas eleições.