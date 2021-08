Arábia Saudita detém mais de 200 pessoas em nova "purga"

Os cidadãos sauditas há muito reclamam sobre a corrupção generalizada no Governo e criticam os fundos públicos desperdiçados ou mal utilizados por aqueles que estão no poder.

A purga anticorrupção por parte do príncipe herdeiro começou no final de 2017, ajudando-o a consolidar o poder e rendeu ao reino 106 mil milhões de dólares (cerca de 90 mil milhões de euros) em ativos.

A Comissão Nacional Anticorrupção do reino, conhecida como Nazaha, anunciou as detenções na segunda-feira à noite, mas não ficou claro quando foram feitas e os detidos não foram identificados.

Segundo a comissão, mais de 460 pessoas foram investigadas nesta última ronda e, como resultado, 207 cidadãos sauditas e residentes foram detidos por acusações de corrupção, abuso de autoridade e fraude.

Os acusados são de vários órgãos estatais, como a guarda nacional e vários ministérios, incluindo os da Defesa, Interior, Saúde e Justiça.

Em abril, a comissão tinha anunciado a detenção de 176 pessoas de todo o setor público por alegada corrupção.

No final de 2017, a purga de Mohammed bin Salman teve como alvo mais de 300 príncipes, figuras públicas e empresários que simbolizavam a estrutura de elite que cercava a casa real saudita e as suas vastas redes.

Nesse ano, de uma forma sem precedentes, as forças de segurança detiveram as figuras mais poderosas do país e mantiveram-nas incomunicáveis no hotel Ritz-Carlton, em Riade, durante algumas semanas e até meses.