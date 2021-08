Centenas de pessoas fogem de incêndio na ilha grega de Evia

Mais de duas mil pessoas tiveram de ser evacuadas devido a incêndios na ilha Evia, na Grécia, esta segunda-feira.

As autoridades locais pediram mais ajuda para combater os fogos que têm destruído parte da fauna e flora da ilha.

A União Europeia já anunciou que vai mobilizar uma das maiores respostas a um incêndio, para ajudar a combater os fogos que a Grécia e outros países têm enfrentado nas últimas duas semanas.

Uma das principais causas destes incêndios são vagas de calor extremo que se têm feito sentir ao longo deste verão, devido às alterações climáticas.

No entanto, esta segunda-feira, o Supremo Tribunal grego abriu uma investigação para apurar se os incêndios foram provocados por membros de uma organização criminosa.

De acordo com o procurador do Supremo tribunal, Vassilios Pliotas, as suspeitas são motivadas pela "sincronização" do "excessivo número de incêndios, de uma intensidade e extensão inabitual, que ocorreram nos últimos dias, resultando num dano incalculável para o meio ambiente e em especial para a riqueza florestal do país, edifícios, terrenos e colheitas agrícolas, assim como na infraestrutura turística".

Os incêndios já provocaram dois mortos.