Bebé que nasceu com 212 gramas recebe alta

Um bebé considerado o mais pequeno do mundo na altura do nascimento deixou, finalmente, o hospital de Singapura onde se encontrava internado há 13 meses.

Quando nasceu, Kwek Yu Xuan pesava apenas 212 gramas – o equivalente a uma maçã - e tinha 24 centímetros de altura.

A menina deixou agora o hospital com 6,3 quilos depois de mais de um ano de cuidados e tratamentos especiais.

A menina nasceu prematura e as hipóteses de sobrevivência do bebé eram consideradas “limitadas”. A mãe, que sofria de pré-eclâmpsia, um problema relacionado com tensões altas que podem danificar órgãos vitais e ser falta para a progenitora e para a criança, estava nas 25 semanas de gravidez.

“Contra todas as probabilidades, com complicações de saúde no nascimento, ela inspirou as pessoas ao seu redor com sua perseverança e crescimento, o que a torna um bebê extraordinário 'Covid-19' - um raio de esperança em meio à turbulência", refere o Hospital Universitário de Singapura, em comunicado.

Kwek Yu Xuan deixa o hospital, mas vai continuar a precisar de cuidados. Tem problemas pulmonares e vai precisar de auxílio à respiração em casa. Os médicos acreditam que a condição da bebé vá melhorando com o tempo.

Antes da menina de Singapura, aquele que era considerado o recém-nascido mais pequeno do mundo pesava 245 gramas. Trata-se de uma menina norte-americana, nascida em 2018.