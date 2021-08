O certificado covid tornou-se no novo normal. Há 300 milhões de europeus que já aderiram

Veja também:

O certifiado europeu de vacinação - que atesta a toma das vacinas para a Covid-19, a posse de um teste negativo ou ter vencido a doença - passou, em pouco mais de um mês, de documento útil para viagens para tornar-se, cada vez mais, um polémico mas imprescindível "passaporte" no quotidiano vida. Segundo o jornal espanhol "El País" mais de 300 milhões de certificados já foram emitidos em toda a UE.

Até ao momento, há já 21 países, segundo o mesmo períodico, que exigem o documento para entrar a concertos, espetáculos, eventos esportivos, casamentos, bares ou piscinas. Cada país tem seu próprio sistema e restrições.

O certificado é um requisito essencial para entrar nos cinemas em França, para visitar um museu em Viena, para dar um mergulho numa piscina italiana ou para ficar em qualquer hotel de Portugal.

Na Grécia, os restaurantes foram classificados em três categorias que distinguem entre aqueles que apenas admitem pessoas com certificado de vacinação, aqueles que também toleram pessoas com teste negativo e aqueles que garantem que todos os funcionários do estabelecimento foram vacinados.