Novos protestos em Myanmar no aniversário da revolução de 1988

Os manifestantes gritaram e mostraram faixas com referência ao levantamento de 8 de agosto de 1988, conhecido como a revolução 8888, quando milhares de estudantes convocaram uma greve geral contra o regime do general Ne Win, que tinha tomado o poder 26 anos antes através de um golpe militar, mergulhando o país na pobreza.

Os protestos contra o golpe de 1 de fevereiro foram realizados em Yangon e Mandalay, as duas principais cidades do país, além de outras localidades, segundo os media locais e participantes das redes sociais.

Manifestantes de toda Myanmar, antiga Birmânia, protestaram este domingo contra a junta militar que governa o país, no aniversário da revolta popular de 1988, que foi reprimida pelo então governo militar de forma sangrenta.

A revolução estudantil, que fez da líder birmanesa Aung San Suu Kyi um ícone, foi violentamente reprimida pelos militares que mataram cerca de 3.000 manifestantes.

“Hoje [este domingo] assinalam-se 33 anos desde a revolução estudantil a favor da democracia e contra a ditadura militar na Birmânia. Recordamos e saudamos todos os heróis da nação que deram as suas vidas”, disse em comunicado o político na oposição e no exílio, Dr. Sasa, que é o porta-voz do autodenominado Governo legítimo de Birmânia.

O país, com 53 milhões de habitantes, vive num caos político e social desde fevereiro deste ano, altura em que os militares fizeram um golpe que acabou com o governo democrático de Aung San Suu Kyi, que está presa desde então.

A rejeição ao golpe militar foi demonstrada através de protestos em todo o país, com o movimento de desobediência civil a conseguir travar o governo e parte do setor privado.