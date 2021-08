Talibãs capturam segunda capital provincial afegã em 24 horas

Os talibãs tomaram este sábado a cidade de Sheberghan, no noroeste do Afeganistão, a segunda capital de província a cair nas mãos dos insurgentes em menos de 24 horas e desde a retirada final das forças estrangeiras do país.

"Infelizmente, a cidade de Sheberghan foi capturada pelos talibãs", disse à France-Press Qader Malia, vice-governador da província de Jawzjan, da qual Sheberghan é capital, acrescentando que as forças afegãs e os responsáveis "fugiram para o aeroporto".

Karim Jawzjani, deputado pela província na câmara baixa do parlamento afegão, disse à agência Efe que a cidade caiu nas mãos dos talibãs esta manhã, após vários dias de intensos combates.

Ao início da tarde de sexta-feira, a cidade de Zaranj, no sudoeste do Afeganistão, tornou-se a primeira capital provincial do país a cair nas mãos dos talibãs em vários anos.