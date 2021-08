Rússia. Incêndios ameaçam aldeias e instalações de petróleo na Sibéria

Os incêndios atualmente em atividade na Sibéria, na Rússia, estão a colocar em perigo várias aldeias e instalações petrolíferas, levando as autoridades a evacuar algumas áreas, de acordo com a Associated Press (AP).

No nordeste da Sibéria, 93 fogos florestais ativos queimaram cerca de 1,1 milhões de hectares na região de Sakha-Yakutia, de acordo com oficiais locais, tornando-a a região mais afetada da Rússia.

Um fogo isolou dezenas de casas na aldeia de Byas-Kuel, e todos os residentes foram retirados, de acordo com as forças de emergência responsáveis no local.

Os fogos também estiveram perto das aldeias de Kytyl-Dyura, Sinsk, Yedyai e várias outras povoações, com os ventos fortes a aumentarem o perigo da propagação das chamas.